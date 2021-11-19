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Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер

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Бурбу вызвали в СБУ, - Шустер
Бывший глава ГУР МО Василий Бурба не смог приехать на программу к Шустеру, потому что его вызвали на допрос в СБУ.

Об этом ведущий программы Савик Шустер заявил в эфире, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Василий Бурба должен был быть в прямом эфире, но получил из СБУ уведомление о вызове на допрос, и потому не смог принять участие в дискуссии.

Поэтому Бурба приехал в студию в первой половине дня и озвучил свою позицию по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бурбі респект,тримайся справжній воїн...
  • Валерия Ларченко b661826f
    В общем,Бурба сказал ,что это таки зекрыса сорвала операцию
  • Rulya Kosh
    Бурба має повернутись на свою посаду. Зелень-за ґрати!
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