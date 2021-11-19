Приветствуем заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, – Белый дом

Власти США положительно воспринимают заявление президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД о необходимости урегулирования конфликта на востоке Украины посредством минских соглашений.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем заявление президента Путина о мирном разрешении конфликта на Донбассе с помощью минских соглашений", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности "поддерживать диалог для разрешения многих разногласий" между Москвой и Вашингтоном.

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"Мы приветствуем шаги или комментарии, которые нам кажутся обнадеживающими или положительными, и выражаем обеспокоенность, когда мы видим действия или заявления, не соответствующие тому, что, как нам кажется, должно происходить", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее Путин заявил, что нет "альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме".