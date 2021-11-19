Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить российскую агрессию, при этом считает, что РФ вряд ли решится на наступление.

Об этом министр рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий – ред.). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", - сказал Резников.

При этом глава Минобороны отметил, что у границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "спокойнее, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества – ред.) это стало неожиданным".

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"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - добавил министр.

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, которые прошли через боевые действия и готовы защищать страну. "Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать", - подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства также отметил неэффективность действий международного сообщества в отношении РФ и отметил, что российское руководство изменит свою политику лишь в том случае, если она ей будет очень дорого обходиться. "Удивление, обеспокоенность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а до определенного уровня санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только, если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им продемонстрировать это", - сказал министр.

На вопрос, насколько ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему "хотелось бы видеть больше такой солидарности, больше решительности". "Кто точно понимает все риски - это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе", - подчеркнул Резников.