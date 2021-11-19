Люди во властных кабинетах сливают информацию врагу, - экс-руководитель ГУР МО Бурба

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба считает, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу.

Об этом Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.

"Или у нас есть крот. Почему "или"? Этот провал операции - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь. И следствие должно было за год ответить: есть у нас крот или нет?" – сказал Бурба.

По словам экс-разведчика, он хочет помочь расследованию провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Но допрос в ДБР, на который он пришел, длился всего 7 минут.

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"Первая причина провала – что у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. И третья причина провала – это хорошая работа контрразведки Беларуси", - считает Бурба.

"По своему анализу, по своему опыту, со своей руководящей точки зрения могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сленгом скажу, "сливают", передают информацию врагу. И я это хотел доказать следствию", - подчеркнул он.