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Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба

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Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба
Разведчиков уволили не просто с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Об этом экс-председатель ГУР МО Василий Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.

"Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а уволили из рядов вооруженных сил. У них забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, дерзко действующих", - сказал Бурба.

Он подчеркнул, что сейчас эти бывшие разведчики никак не защищены от возможных действий со стороны спецслужб Российской Федерации.

"Если ВСК говорит для всех по телевидению фамилии их, тех разведчиков, а разведчики садятся в свои собственные автомобили без документов прикрытия - мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем себя сами", - добавил он.

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Бурба говорит, и весть о его собственном увольнении стала для него неожиданной. После провала спецоперации он собирался на доклад к президенту, но узнал, что будет уволен.

"Мы проговорили, 4 числа я уже был готов на вечер докладывать, и в пятницу утром попросил президента, но узнал, что в 18:30, если я не ошибаюсь, даже не от Администрации (имеется в виду Офис президента. - Ред.), а от министра обороны за полчаса до увольнения узнал, что должен быть указ. Об увольнении", - рассказал он.

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  • Muron
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