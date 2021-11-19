Главные новости 19 ноября: Бурба раскрыл детали срыва задержания "вагнеровцев", мигранты ушли от границы Польши

Экс-глава ГУР МО Бурба рассказал о распоряжении Ермака и "кроте" во власти, мигранты ушли с границы Беларуси и Польши, пистолеты Кивы передали боевым комбатам, - главные новости 19 ноября.

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Заявления Василия Бурбы

Экс-глава ГУР МО раскрыл телеведущему Савику Шустеру детали срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Он говорит, что получил распоряжение отложить спецоперацию непосредственно от главы ОП Андрея Ермака. Ермак говорил, что действует по поручению Зеленского. Это распоряжение он отдал, когда спецоперация была уже на финальном этапе. Бурба считает, что во власти есть "крот", который сливает информацию врагу. Также он рассказал, что всех участников спецоперации уволили - не просто из разведки, а из рядов Вооруженных Сил и забрали у них документы прикрытия.

Интересная деталь: Бурба не смог прийти на прямой эфир программы Шустера, потому что находился по вызову в СБУ. Интервью с ним пришлось записать перед допросом. А Зеленский, Ермак и другие представители власти на эфир не пришли, хотя их и приглашали специально.

ДБР тем временем проверяет, откуда взялись документы о "вагнеровцах", обнародованных Соколовой. Производство открыли по ч. 1 ст. 328 – разглашение государственной тайны.

В Офисе президента называли публикацию документов "очень серьезным и болезненным ударом".

Наградные пистолеты Кивы отдали боевым комбатам

Министр внутренних дел анонсировал это в Верховной Раде – и уже вечером оружие перешло к новым собственникам. Пистолеты получили офицеры Национальной гвардии – подполковники Назар Ясинский и Сергей Сидорин.

Мигранты ушли с белорусско-польской границы

Польские силовики обнародовали видеокадры с участка границы, где раньше стоял палаточный лагерь мигрантов – теперь там пусто. Беларусь сообщает, что иностранцев переместили в приграничный транспортно-логистический центр.

Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей. "Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - сказал Лукашенко.

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