Возможно, это была точка невозвращения, – адвокат о состоянии Саакашвили

Для начала судебного процесса власти Грузии специально дождались ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в интервью телеканалу "Дом" заявил Бека Басилая, адвокат Саакашвили.

Он подчеркнул, что состояние здоровья политика критическое. Несмотря на просьбу поместить Саакашвили в гражданскую больницу, его перевезли в военный госпиталь.

"Вчера была очень тяжелая картина. Мы с Мишкой встретились [в тюрьме], и он прямо на наших глазах потерял сознание и упал. И это был настоящий шок. Возможно, это была даже точка невозвращения. Но господь нам всем помог, и сейчас его состояние стабильное", - рассказал Басилая.

Адвокат считает, что власти Грузии намеренно затягивали судебный процесс по Саакашвили, чтобы дождаться упадка сил политика.

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"За эти полтора месяца они могли провести судебное заседание, они могли допросить свидетелей по делу Михеила и тому подобное. Но они всего этого не сделали. Они дождались того обстоятельства, когда у Михеила уже сейчас нет сил. И сейчас нужно начинать его реабилитацию", — сказал защитник.

Басилая уверен, что Саакашвили поправится и продолжит борьбу в Грузии.

"Все эти полтора месяца вы видели, что Михеил Саакашвили — это не только политзаключенный. Вы видели, как власть с ним обращается, и что его права как права человека для власти ничего не значат. Поэтому для Михеила Саакашвили в Грузии справедливого правосудия просто не может быть, потому что все эти недели мы видели политический шантаж, что с ним обращаются негуманно, и я не ожидаю, что в ближайшее время грузинские судьи будут использовать закон и пользоваться Конституцией, они все еще будут использовать только те позиции, которые будут у власти, и сделают все так, как надо [местному олигарху] Иванишвили, и как будет удобно пропутинскому правительству Грузии", - резюмировал Басилая.

Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.