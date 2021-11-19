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Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха, - советник главы ОП

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Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха, - советник главы ОП
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал приглашение представителей власти на эфир телепрограммы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу "фэйком" и "хайпом".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вызов на телевизионный эфир к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились", - сказал Подоляк.

"Реальная свобода слова сильно отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов", – добавил советник главы Офиса президента.

"Олигархическое телевидение – это лишь о монопольном издевательстве над словом. Поэтому – просто "нет", - подытожил Подоляк.

Ранее телеведущий Савик Шустер пригласил президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака на эфир программы, в котором обсуждали срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В студию не пришли ни Зеленский, ни Ермак, ни один из других приглашенных представителей власти.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Та вы шо!!!

    А на Г+Г бегали теряя портки.
    ПО щелчку Коломойского бегали на встречи с ним.

    А тут иш гордые какие ублюдки.

    "Не хотите протягивать руку - так протяните ноги, старый дурак". О.Бендер
  • aleks kyb
    Нахер ви там всрались? І без вас все стало зрозуміло.
  • Женя-Женя
    а чего ж раньше бегал?
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