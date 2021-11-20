Двое работников погибли на киевском заводе вследствие нарушения техники безопасности. ФОТО

На киевском заводе погибли двое работников – на них упал многотонный станок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает КАСС "Киевская служба спасения".

"На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия: вследствие нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок.

Оба погибли на месте".

После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели достали тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту происшествия проводят служебное расследование.

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