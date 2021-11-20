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"Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО

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Украинские разведчики собрали досье на каждого наемника российской ЧВК "Вагнер", задержание которых готовилось в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Ко мне обратились офицеры через наших депутатов, они передали документы, чтобы защитить их от попытки уничтожения. Вы понимаете, что даже в этих условиях наши разведчики собрали колоссальный массив материалов. Например, вот досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории. Здесь уже рассказывали подробно о создании частной военной компании, через которую наши разведчики вербовали всех желающих получить высокие гонорары, большие деньги за границей – в Сирии или в Венесуэле. "Вагнеровцы" сами отдавали документы о своих наградах, приказах, военных билетах, рассказывали, как они убивали украинских военных. Среди них были люди, которые сбивали украинские самолеты и имели отношение к уничтожению малайзийского "Боинга", – сказал он.

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По словам экс-секретаря СНБО, разведчиками "собрана колоссальная информация".

"Например, в моих руках вы видите документы Харитонова - одного из этих боевиков, награду "За заслуги перед отечеством". Убивать украинцев - это в России заслуги перед отечеством. Эта награда подписана президентом Путиным. То есть, собранные документы свидетельствуют об ответственности политического руководства России за войну в Украине, за убийства украинцев. Безусловно, эти материалы очень ценны, и нельзя допустить их уничтожения", - подчеркнул Турчинов.

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Свідчення у прямому ефірі Бурби- це початок суду над Зеленським. Тепер питання лише яка стаття. Але організатор, або співучасник. Бурба свідчить, що розробників блискучої операції із захоплення «вагнерівців» звільнили, забрали документи прикриття і намагалися ліквідувати фізично.
    Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.Зараз його охороняє посольство США. Ціна популізму дуже дорога. Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довела до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради. З моновладою. Під час війни.
  • хужє не будєт
    На днях вашу зелену ****** будемо рвати на клапті. не дай боже якаст паскуда з ваших вилізе є#алом торгануть - прикопаємо накуй
  • Vsevolod Marchenko
    Якими ж падлюками та відкритими ворогами України треба бути, щоб викинути (саме так, викинути!) заслужених людей з збройних сил України. Та ще й розкривши їх прикриття. Для чого, щоб ФСБ легше було їх знищити? Фактично з "вовчим білетом". Адже це суто військові, не дуже-то налаштовані на цивільне життя. Якщо ніхто їм ніхто не допоможе, важко їм доведеться утримувати їхні сім*ї.
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