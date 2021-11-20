"Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО

Украинские разведчики собрали досье на каждого наемника российской ЧВК "Вагнер", задержание которых готовилось в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Ко мне обратились офицеры через наших депутатов, они передали документы, чтобы защитить их от попытки уничтожения. Вы понимаете, что даже в этих условиях наши разведчики собрали колоссальный массив материалов. Например, вот досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории. Здесь уже рассказывали подробно о создании частной военной компании, через которую наши разведчики вербовали всех желающих получить высокие гонорары, большие деньги за границей – в Сирии или в Венесуэле. "Вагнеровцы" сами отдавали документы о своих наградах, приказах, военных билетах, рассказывали, как они убивали украинских военных. Среди них были люди, которые сбивали украинские самолеты и имели отношение к уничтожению малайзийского "Боинга", – сказал он.

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По словам экс-секретаря СНБО, разведчиками "собрана колоссальная информация".

"Например, в моих руках вы видите документы Харитонова - одного из этих боевиков, награду "За заслуги перед отечеством". Убивать украинцев - это в России заслуги перед отечеством. Эта награда подписана президентом Путиным. То есть, собранные документы свидетельствуют об ответственности политического руководства России за войну в Украине, за убийства украинцев. Безусловно, эти материалы очень ценны, и нельзя допустить их уничтожения", - подчеркнул Турчинов.

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