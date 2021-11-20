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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 664 человека, зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, 21 979 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 664 человека, зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, 21 979 человек выздоровели
За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 1 463, медработников – 380).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровели – 21 979 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 3 322 308 человек;
◾️ выздоровели – 2 748 500 человек;
◾️ летальных исходов – 80 895;
◾️ проведено ПЦР-тестирований – 15 511 371.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 664 человека, зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, 21 979 человек выздоровели 01


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  • barrakud2
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  • юрий иванов e2d113d8
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