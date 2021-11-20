В Украине за сутки от COVID-19 умерло 664 человека, зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, 21 979 человек выздоровели
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За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 1 463, медработников – 380).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровели – 21 979 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 3 322 308 человек;
◾️ выздоровели – 2 748 500 человек;
◾️ летальных исходов – 80 895;
◾️ проведено ПЦР-тестирований – 15 511 371.