В Украине за сутки от COVID-19 умерло 664 человека, зафиксировано 18 250 новых случаев заражения, 21 979 человек выздоровели

За прошедшие сутки, 19 ноября, в Украине зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 1 463, медработников – 380).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровели – 21 979 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 3 322 308 человек;

◾️ выздоровели – 2 748 500 человек;

◾️ летальных исходов – 80 895;

◾️ проведено ПЦР-тестирований – 15 511 371.









Читайте также: 94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы