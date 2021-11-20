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COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА

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COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА
За прошедшие сутки, 19 ноября, в мире диагностировали почти 594 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По суточной смертности от этой болезни в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 111 тысяч, в Германии – почти 59 тысяч, в Британии – более 44 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.

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Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США, России и Украине.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.

COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности 01

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Мені один унікум заявив- ;Краще я помру, ніж, як собака, ходитиму в наморднику!;
    Я делікатно промовчав що під кисневим концентратором той ;намордник; він сам на себе натягне, ще й плакатиме, якщо його хотітимуть забрати.
  • хужє не будєт
    що там барига, мародьор, зрадник та майстер спорту із боротьби з коронавірусом @ZelenskyyUa
    каже з цього приводу?
  • андрей егоров 864cb184
    Пересчитайте на количество населения и мы на первом месте.
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