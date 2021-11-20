COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА
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За прошедшие сутки, 19 ноября, в мире диагностировали почти 594 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По суточной смертности от этой болезни в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 111 тысяч, в Германии – почти 59 тысяч, в Британии – более 44 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США, России и Украине.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.