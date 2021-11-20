Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт": "Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призывает немедленно провести объективное расследование "вагнергейта", наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков, уволенных после срыва спецоперации.

"Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-главы военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских террористов-"вагнеровцев", - написал Порошенко в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, который лично перечеркнул тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта "интересов", - отмечает он.

"Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам, которые участвовали в спецоперации, и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – убежден Порошенко.

Читайте также: "Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО

Он констатирует: "Непрофессионализм, безответственность, ложь – все это давно определяет политику нынешней власти".

"Но "вагнергейт" – это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинским военным, а значит и украинскому государству во время войны! Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти" , – отмечает лидер "ЕС".

"Мы требуем правды. Власть должна немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крот", который слил детали операции Лукашенко и Путину?" - отмечает Порошенко.

Читайте также: Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба

"Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану", – пишет он.

"Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", – резюмирует Порошенко.

Читайте также: Бурба: Ермак сказал, что перенести задержание "вагнеровцев" - указание Зеленского