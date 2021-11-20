Дефицит угля: В государственной компании "Центрэнерго" простаивают 20 из 23 блоков ТЭС, - эксперт "Центра Разумкова" Омельченко

В пятницу, 19 ноября, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго".

"19 ноября. 12:00. Диспетчерский мониторинг "Укрэнерго". В энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго". Еще полблока дает Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Причина банальная - дефицит топлива", - написал он в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, после вчерашней остановки импорта электроэнергии из Белоруссии дефицит в системе покрывает НАЭК "Энергоатом", запустившая вчера 14-й атомный блок и ДТЭК.

"В работе последней находится 25 тепловых блоков, покрывающих пиковую нагрузку.

Пока частная выработка помогает балансировать систему и покрывать просчеты государственных чиновников в формировании рынка э/э, нам остается ждать судна с американским углем. И традиционно надеяться на тёплую зиму", - заметил Омельченко.

Напомним, с сентября каждый второй энергоблок государственной компании ТЭС простаивает из-за нехватки угля. Государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Компания официально анонсировала импорт 1,5 млн тонн угля, однако, как оказалось, 700 тыс. т компания ожидала из Казахстана, поставки откуда с ноября полностью заблокированы.