Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник миссии, - отчет

Российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области в пятницу, 19 ноября, помешали работе патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Старомихайловка.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Двое явно вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров. Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия в получении доступа в населенный пункт", - отмечается в сообщении.

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После примерно 50-минутного ожидания на блокпосте наблюдатели приняли решение запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях и сообщили об этом наемникам.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", - отмечается в отчете.

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