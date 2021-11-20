Турчинов: Все, кто проводил операцию по задержанию "вагнеровцев", должны получить государственные награды
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов накануне в эфире "Украина-24".
Он сообщил, что бывшего председателя ГУР МО Василия Бурбу уволили на следующий день после того, как тот предложил Зеленскому проверить на детекторе лжи всех, кто был в кабинете во время совещания, где обсуждались вопросы специальной операции по захвату "вагнеровцев".
"В то время, когда весь мир аплодирует украинским спецслужбам, считая, что это была уникальная операция, наше военно-политическое руководство их освобождает от должностей и преследует", - сказал руководитель ЦШ ЕС.
Турчинов объяснил, что, несмотря на то, что спецоперация была сорвана, разведчики, которые занимались ею, провели колоссальную работу по документированию показаний и идентификации тех российских военных преступников, которые убивали украинцев на Донбассе и были причастны к сбитию малазийского "Боинга".
"Вагнеровцы" представляли свои российские награды, военные билеты, рассказывали о том, сколько и как они убивали людей", - отметил экс-секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что собран колоссальный массив информации, свидетельствующий о прямой ответственности политического руководства РФ за войну в Украине и убийства украинцев.
"Именно поэтому, – сообщил Турчинов, – год назад он вышел по этому поводу на пресс-конференцию, чтобы собранные материалы не были уничтожены".
"Власть не просто врала, что никакой операции не было, но и поставила задачу уволить всех к ней причастных. Попытались уничтожить фактически всю информацию: кто был на совещаниях у президента, кто подписывал приказы, согласовывал позиции", – сказал он, добавив, что передавая информацию журналистам, наши офицеры спасали ценные разведматериалы, которые они смогли получить, рискуя своей жизнью.
Резюмируя, Турчинов подчеркнул, что придет время и все, кто проводил и организовывал операцию по задержанию "вагнеровцев", получат государственные награды.