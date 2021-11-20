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В Киеве объявили штормовое предупреждение

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В Киеве объявили штормовое предупреждение
Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве объявило штормовое предупреждение - ожидается ветер до 24 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Facebook.

"По информации "Укргидрометцентра", 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности - "желтый")", - говорится в сообщении.

Отметим, что, по прогнозу "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов выше нуля, а ночью - 4-6 градусов тепла.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
  • Ksenia VB
    Але ж вітер зеленського не знесе.
    Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
  • Senator S 01a656ec
    Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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