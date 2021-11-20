Сенатор США Менендес предложил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает издание Axios.
Предложение Менендеса было внесено поздно вечером в четверг как поправка к Закону о полномочиях на национальную оборону - законопроекта оборонного бюджета, по которому Сенат проголосует после 25 ноября.
Поправка подразумевает, что в случае вторжения РФ в Украину президент Байден должен будет ввести санкции и запреты на выдачу виз против высокопоставленных российских военных и разведчиков, занимающихся планированием или осуществлением вторжения в Украину, а также санкционировать дополнительную военную помощь Киеву.
Поправка также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных секторов экономики, в частности, нефтегазового и добычи полезных ископаемых.
Также проект санкций предусматривает запрет на операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.
Таким образом, поправка обеспечила бы наложение санкций на любую компанию или корпоративное должностное лицо, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока-2", незавершенного газопровода, который позволит России обойти Украину и доставлять энергию напрямую в Европу через Германию.
Как отмечает издание, республиканцы в Сенате также намерены предложить для голосования вопрос о немедленном принятии пакета санкций против компаний и должностных лиц, которые имеют отношение к трубопроводу. По мнению инициаторов, это стало бы мерой для предотвращения российского вторжения в Украину.