Журналист Ткач разобрал 6 тезисов, которыми власть защищается от "вагнергейта": "Парламент и народ Украины имеют право отменить такого президента"

Вместо того чтобы объяснить обществу, что произошло и почему он принял то или иное решение, президент Украины Владимир Зеленский решил говорить, что ничего не произошло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, анализируя тезисы, которые власти используют для защиты против критики относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Далее приводим его пост.

"Послушал то, чем власть защищается по "вагнеровцам".

1. "Ни в одной стране мира не обнародуют подробности спецопераций".

Неправда. Публикуют. Особенно, если власть совершила действия преступным путем или не в интересах общества или хотя бы противоречиво. Американские топовые издания, как санитары, каждый раз выносят эти темы наружу. Даже если президент неправильно поступил в телефонном разговоре. Сразу – стенограмма разговора. Процедура импичмента и т.д. Это у нас вы превратили страну в колхоз, где брат Ермака набирает людей на должности, друг детства президента руководит спецслужбой, а подружка супруги президента - антимонопольным комитетом. И уволить некого. Ибо все свои. В США Юзику как раз шили бы робу.

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2. "У нас десятки таких операций. Почему все вспыхнули по отношению к этой?"

Таких не десятки. Эта операция уникальна. И могла иметь уникальные последствия. Этот прием для оправдания использовали, когда спасали президента от оффшорного скандала. "Оффшоров десятки и сотни. Все имеют оффшор. Даже жена Арахамии имеет. В чем измена?"

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3. "Руководитель офиса президента Ермак не может отдавать приказ руководителю разведки".

Не может, но пусть руководитель разведки попытается не выполнить приказ Ермака. Или любой другой. Удачи этим людям в поиске работы. Пусть все смельчаки, которые это утверждают, попытаются хотя бы поговорить с президентом без Ермака для начала.

4. "Ничего нового не опубликовано".

Опубликовано. Прежде всего, подтверждение того, что президент Зеленский и руководитель его офиса лично говорили обществу неправду, утверждая, что операции не было. Неправдой были все попытки опровергнуть провал операции.

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5. "Президент вправе отменять спецоперации".

Имеет. А украинский парламент и народ Украины имеют право отменить такого президента, если его действия противоречат государственным интересам. Но если такое подозрение есть, общество должно знать правду относительно всех подробностей для того, чтобы делать выводы. Но вместо того, чтобы объяснить, что произошло и почему он принял то или иное решение, президент решил говорить, что ничего не произошло.

6. "Страна-агрессор использует этот кейс для дестабилизации".

Может быть. Не видел заявлений от ОПЗЖ, но Россия использует все горящее. И виноваты в этом не рассказывающие об этом журналисты, а умалчивающая это власть, которая манипулирует этим, подставляя государство под информационное оружие. Если президент, например, убьет человека. Кто сыграет на руку агрессору? Убивший или тот, кто рассказал об убийстве?"

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