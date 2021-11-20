"В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя реакцию международного сообщества на информацию о возможной подготовке Россией широкомасштабного наступления на Украину, согласился, что есть признаки эскалации. Впрочем, отметил, что в угрозе он видит позитив.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Данные разведуправлений совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично, и благодаря, в часности, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира. Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира, и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - отметил глава Минобороны.

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Резников уточнил, что подразумевал под "ценой агрессии": "Это потеря человеческих жизней, это потеря экономическая. Это потеря его [Путина] окружения доступа к банковским счетам. Ведь практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения: в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском. Деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что их могут достичь санкции. Вопрос в том, хочет ли обычный россиянин - вместо того, чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу, - платить за эту агрессию. Для чего? Ну и плюс давайте не забывать, что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты. Страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?" – подчеркнул Резников.

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Министр обороны также отметил, что не верит в большое наступление России. "Потому что, давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне", - добавил он.

Резников также отметил, что Украина ожидает "реальную поддержку США перед лицом серьезной угрозы агрессии со стороны Российской Федерации".

Накануне интервью министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, чиновниками Белого дома и Госдепартамента.

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