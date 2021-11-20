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Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве

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Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве
Российский шансонье Михаил Шуфутинский решил весной посетить Украину и выступить в столичном Дворце спорта, у него запланирован сольник на 8 марта.

Как информирует  Цензор.НЕТ, сообщение о его запланированном концерте в Киеве размещено на странице сервиса Concert.ua, который, собственно, и занимается продажей билетов на Шуфутинского.

Отметим, что Шуфутинский внесен в базу данных сайта "Миротворец" еще в 2017 году. В справке о российском певце на сайте указана причина внесения: "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Объяснение следующее: "Въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка".

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве 01

Как пишет сайт "Сегодня", ранее он заявлял, что не считает свои визиты в оккупированный Крымом недопустимыми, поскольку будет выступать повсюду, где его ждут поклонники, независимо от того, захвачена эта территория или нет.

Также он добавил, что в его роду есть украинская кровь, поэтому, по его мнению, он имеет полное право посещать оккупированный Крым с концертами.

Стоит отметить, что на странице сервиса, занимающегося продажей билетов на концерт Шуфутинского, закрыли комментарии под публикацией о его концерте.

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А уже осенью 2022 года у Шуфутинского запланирован концерт в Кремле.

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве 02
 

Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Пусть эта лысая бородатая свинья кацапам поет.Нех ей делать в Украине.Подзаработать урод решил.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    Пусть сначала споёт на рос тв « батько наш бандера»
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