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Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ

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Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный своим приказом отменил должность советника на общественных началах в ВСУ. Вместо этого планируют создать общественные экспертные группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщается, в Вооруженных силах Украины расширяются механизмы общественного участия.

"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил), - заметил Залужный 20 ноября во время встречи с военными экспертами и волонтерами, многие годы поддерживающими Вооруженные силы.

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Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ 02

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По его мнению, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных сил Украины.

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Топ комментарии

  • Mganga Zambezi
    насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
  • olele
    Не буду про вчорашню передачу писати:
    Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
    Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
    Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
    Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
    Приєднуйтеся!
    https://petition.president.gov.ua/petition/127298
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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