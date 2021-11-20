Кипрский суд пригласил Коломойского к рассмотрению иска от государственного "Приватбанка"

Окружной суд Лимассола (Кипр) приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного "Приватбанка" на $5,5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее объявление в газете "Голос Украины" опубликовали адвокаты "Приватбанка" Scordis, Papapetrou&Co.

"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика 1 (Игоря Коломойского. – Ред.)", – говорится в объявлении.

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Как сообщалось, 3 апреля 2020 года "Приватбанк" подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым заместителем председателя правления Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск в Окружной суд Лимасола касается двух наборов операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 года по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплаченные компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не было погашено.

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В частности, эти операции предусматривали схему, согласно которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная "Приватбанком" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, вследствие которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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