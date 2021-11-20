Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Закачано более 17 млрд кубометров.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам министра, при необходимости "Нафтогаз Украины" сможет закупить дополнительные объемы, ресурсы для этого есть. А чтобы сообща противостоять искусственно созданному Россией энергокризису в Европе, Украина предложила использовать свои хранилища как "газовый хаб".

Это, отмечают эксперты, только одно из возможных решений по обеспечению Европы топливом, которое поможет стабилизировать цены.

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"Энергетическая безопасность является общей задачей для Украины и Европы. И дополнительно будет способствовать решению неотложных вопросов как раз привлечение Украины к "группе риска", которая до этого состояла исключительно из государств-членов ЕС. И мы благодаря вовлечению в эту группу сможем проводить действенные консультации по состоянию энергетической безопасности как в Украине, так и на Европейском континенте. Совместная работа с нашими европейскими партнерами будет способствовать стабилизации газоснабжения как в европейском регионе в целом, так и в Украине", - сказал Галущенко.

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Отметим, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 млрд кубометров и является самой большой в Европе.