Сивохо выступил за то, чтобы жители оккупированной территории Донбасса могли дистанционно голосовать на украинских выборах

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо выступил за то, чтобы дать возможность жителям оккупированной территории Донбасса дистанционно голосовать на украинских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".

Отвечая на вопрос, нет ли предохранителей от того, чтобы вследствие этого процесса в парламент не прошли сепаратисты, люди, связанные с Россией, Сивохо ответил: "А вы слышали, как Арсен Аваков сказал об этом: "Победят местные, да простит Бог, сепары. Меня это устраивает. Это будет в рамках законов Украины".

Сивохо подчеркнул, что вообще не понимает значение выражения "голосование под дулами автомата". "Любое голосование – сугубо тайное дело. И, кстати, в этом контексте было положительное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что дано задание Министерству цифровой трансформации разработать систему для обеспечения конституционных прав жителей неподконтрольных территорий. То есть люди, пересекая КПВВ, должны иметь цифровой доступ ко всем органам власти, вплоть до президента. Уже думают о цифровом общении с людьми оттуда. Это круто", - отметил бывший советник секретаря СНБО.

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