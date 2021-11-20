ЦПК о "Слуге народа" Саламахе: Берет 20 бюджетных тысяч на аренду жилья, успешный бизнесмен с дорогой недвижимостью и автопарком, имеет много "зашкваров" в Раде

Жителям Дрогобыча, Борислава, Трускавца, которых представляет в Верховной Раде депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха, следует сделать определенные выводы относительно своего избранника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Центра противодействия коррупции на странице в фейсбуке.

ЦПК напомнил, что Орест Саламаха в прошлом году "прославился" тем, что заснул прямо во время заседания Верховной Рады и проспал около часа.

А дальше ЦПК акцентирует внимание на бизнесе "слуги народа", его состоянии и голосовании в Раде.

Как отмечается, у Саламахи с женой есть строительный бизнес.

"Судя по всему, достаточно прибыльный. Потому что семья сумела приобрести дом в Испании на 148 квадратов примерно за 160 тысяч евро. Много имущества и в Украине, в том числе дом на 400 квадратов возле Львова. А еще более 200 тысяч долларов, более 200 тысяч евро сбережений и недешевые авто.Несколько месяцев назад, например, Саламаха добавил в свой автопарк Audi E-tron за 1,5 млн грн.

Несмотря на все эти богатства, Саламаха не отказывается брать по 20 000 грн в месяц из бюджета на аренду жилья. А зачем тратиться, если есть налогоплательщики. Но здесь есть вопросы. Какого жилья? Никакой недвижимости в столице Саламаха не декларирует. Не на вокзале же живет. Напишем в НАПК, пусть проверят", - пишет ЦПК.

Также возникают вопросы и к голосованиям "слуги народа" в Раде.

"Саламаха пропустил заседание, на которых принимали судебную реформу. Видимо, были более важные дела. А зачем что-то менять, правда? Все отлично у нас с судебной системой. Из свежего. Саламаха голосовал за выведение из-под Prozorro закупок на 40 млрд грн в год. Которые приносят экономию в размере около 5 млрд в год. К счастью, афера, за которую голосовал Саламаха, не набрала нужного количества голосов.

Все зашквары господина Саламахи, в том числе голосование за Авакова, Венедиктову и зашкварную комиссию по избранию главы антикоррупционной прокуратуры, здесь: https://www.serpom.org.ua/deputies/salamaha-orest-igorovych/ Там же можете помочь нам распространить это сообщение как можно более широкому кругу избирателей", - говорится в сообщении.