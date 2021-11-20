"Дия" сформирует соответствующую платежную карту, - Шмыгаль рассказал, как получить и воспользоваться тысячей за вакцинацию
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.
Он добавил, что средства в размере одной тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.
"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую карту платежную, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", – подчеркнул премьер.
Денис Шмыгаль уточнил: "Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".