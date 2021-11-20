"Дия" сформирует соответствующую платежную карту, - Шмыгаль рассказал, как получить и воспользоваться тысячей за вакцинацию

Программа по выделению тысячи гривен для вакцинированных граждан будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года. Воспользоваться тысячей гривен могут все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Он добавил, что средства в размере одной тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую карту платежную, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", – подчеркнул премьер.

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Денис Шмыгаль уточнил: "Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

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