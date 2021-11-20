С начала суток 20 ноября нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 20 ноября враг не нарушал режим перемирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке сообщается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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