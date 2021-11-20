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Финансовая система больно отреагировала на вмешательство Кабмина в зеленый кредит от ЕС, - экс-премьер

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Финансовая система больно отреагировала на вмешательство Кабмина в зеленый кредит от ЕС, - экс-премьер
Вмешательство правительства Украины в распределение средств зеленых еврооблигаций и телефонные директивы не возвращать средства отдельным компаниям привели к ухудшению финансовой ситуации и повысило риск дефолта.

Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

"В связи с этими нерасчетами уже сейчас отреагировала международная финансовая система. И преддефолтный уровень страны, Украины, наш с вами, украинцев, вырос на 20%. Я всю жизнь работал над тем, чтобы понижать долги, выстраивать доверие и уменьшать нагрузку на страну. Они сейчас создают долги, приводящие к тому, что наши с вами средства уже под угрозой", - сказал экс-премьер.

Вмешательство правительства в процедуру распределения средств западных банков и инвестиционных фондов бывший глава правительства назвал коррупцией.

"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам, которые подписаны правительством, и если кто-то снимает трубку, например, премьер, звонит и дает прямое указание: подождите, отсрочьте, мы должны еще что-то доработать, - это мне попахивает только одним - коррупцией", - добавил Гройсман.

В конце концов средства западных фондов украинское правительство вопреки всем правилам и нормам пытается использовать для политического давления, добавил экс-премьер.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед зелеными инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВДЭ".

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг, повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых зеленых еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
  • Иван Петрович Сидоров
    Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
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