"Ложь унижает – защитим Достоинство", - Движение сопротивления капитуляции зовет людей на Майдан 21 ноября после скандала с "вагнергейтом"

Политическая организация "Движение сопротивления капитуляции" зовет людей на Майдан 21 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook организации.

"В День Достоинства и Свободы 21 ноября встретимся в 17:00 на Майдане Независимости. Мы отметим годовщину начала Революции Достоинства и напомним властям, что не потерпим унижений и посягательств на нашу свободу", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули: "Власть полтора года врала нам о "Вагнергейте", считая, что можно безнаказанно обманывать граждан. На границах Россия наращивает присутствие своих войск. В стране поднимает голову олигархат, несмотря на обещанную властью деолигархизацию. А на фоне пророссийского реванша власть в стране "узурпирует Ермак".

В Движении подчеркнули, что в 2013-14 годах украинцы не дали им врать и защитили достоинство. Сегодня наша обязанность достойно отметить день, вошедший в историю, как День Достоинства и Свободы. Приглашаются все. Начало 21 ноября в воскресенье в 17:00 на Майдане Независимости.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.