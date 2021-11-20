Петиция о надписи "за деньги налогоплательщиков" на билбордах, где речь идет о расходах бюджетных средств, набрала 25 тысяч подписей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке организация "Цена государства".
Автор петиции, директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук пояснил, что "работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме… в соответствии с условиями найма работодателями (т.е. избирателями) представляется как личное достижение отдельно взятых людей".
Он считает, что необходимо указывать происхождение средств, за которые производятся работы, чтобы не создавать "обманчивое впечатление" у граждан.
Согласно петиции, размер надписи о том, что работы производятся за деньги налогоплательщиков, должен составлять не менее 25% от площади информационного материала. Требование также касается объектов, которые создаются за одолженные средства, поскольку "государство получает кредиты под гарантию будущих налоговых поступлений".