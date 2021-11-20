Саакашвили начал принимать пищу, его состояние улучшилось, - врач

Врачи созданного министерством юстиции Грузии консилиума, которые осмотрели в субботу бывшего президента Михеила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори, заявляют, что его состояние стабильное, он начал употреблять пищу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. Сейчас его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительного голодания, который согласован с врачами. Относительно неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается положительная динамика, хотя определенные изменения остаются", - сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.

Он отметил, что пока что о состоянии здоровья Саакашвили сняты не все проблемы.

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Саакашвили в ночь на субботу был перевезен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори с выдвинутым властями условием, что он прекратит голодовку и начнет восстановительное лечение.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла решение о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

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В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.