Украина будет покупать уголь в США: первый корабль придет на следующей неделе, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмигаль.
По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер добавил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.
"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом, есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.