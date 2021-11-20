"Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме", - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него. ДОКУМЕНТ

Экс-нардеп Семен Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него, где он обвиняется в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Владимиром Зеленским и Офисом президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Семенченко.

"Сейчас, когда опубликовано расследование Bellingcat, расследование Юрия Бутусова и Янины Соколовой - все обсуждают, как Офис президента выкручивается из данной ситуации. Но мало кто обсуждает, как СБУ пыталась уничтожить тех, кто об этом говорил и скрыть произошедшую измену.

Как я уже рассказывал, фабрикование дела против нас началось в день, когда мой бывший помощник народного депутата ветеран Донбасса Евгений Шевченко опубликовал пост. Далее вышло уже подробное расследование Юрия Бутусова со всеми подробностями. В этот же день было внесено в ЕРДР уголовное производство по ст. 258-3, "создание террористической группы". Тогда еще не было ни "НВФ", ни "терроризма против Медведчука", ни "Казахского бизнесмена", ни обвинений в "работе на Коломойского". Все это еще придумают через полгода, когда крики Лукашенко о нашей работе с белорусской оппозицией станут громче, а желания торговать битумом с белорусским диктатором (и для этого свалить все на радикала Семенченко) совсем невыносимыми.

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А в августе 2020 года СБУ сразу обвинила нас в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Зеленским и Офисом президента. И все это мы должны были сделать "на волне протестных настроений осенью 2020 года". В первых комментариях к посту письмо СБУ, где излагается вся эта веселая история. Евгений Шевченко, по версии сказочников из "квартала 95", снабжал нас оружием для захвата власти.

Цитирую: Так, согласно объяснению гражданина Украины Мелии Р.З и гражданина Грузии Надирадзе И.Р., пользуясь протестными настроениями в Украине и под видом протестующих планируют захватить здания центральных органов власти Украины в г. Киеве с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине".

"Захват правительственных зданий представители ООО "Донкорп Украина" отрабатывают на территории тренировочного лагеря в с. Сувид. Это военный городок закрытого типа, расположенный на частной территории с системой обороны и наблюдения, направленной на выявление посторонних лиц, в первую очередь связанных с правоохранительными органами Украины".

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"Для координации своих противоправных действий по свержению конституционного строя и захвату власти, а также сбору информации о деятельности высшего руководства Украины была приобретена квартира по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 24, кв. 14, где проводится наблюдение в непосредственном окружении Офиса президента Украины".

"В настоящее время организовано незаконное наблюдение за Офисом президента Украины".

И весь этот бред работники СБУ даже не собираются доказывать. Им достаточно команды с Банковой и показаний двух "свидетелей" – сексотов СБУ: Надирадзе и Мелия. "Свидетели" синхронно раскручивают тему о "государственном перевороте, захвате Зеленского и правительственного квартала. И при этом эти "свидетели" даже не сообщают, откуда им об этом известно. И главное (если кто уже начал переживать за судьбу украинской власти) - не бойтесь. Мы "планировали ЭТО сделать" осенью ПРОШЛОГО ГОДА.)).

А для этого один из активных комментаторов "вагнергейта" Евгений Шевченко "должен был поставить мне... русскую бронетехнику и 100 комплектов русской формы"... Более феерического бреда я не встречал. И все же, на основе ЭТОГО я уже 7 месяцев в тюрьме, а ветеранская организация (работавшая с ГУР МО Украины) - уничтожена ФСБУ.

Не путайте! Это – не "клоуны" – это ВРАГИ, которые ориентируются на методы школы КГБ СССР и ФСБ РФ. И так же в 1937 году люди сначала смеялись (читая безграмотные липовые доносы), пока репрессии не захватили всю страну. Не хочу, чтобы, когда они проработают эти методы на нас, они пришли за всеми вами.

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Поэтому не надо сидеть и трястись в ожидании, "что это касается только Семенченко, меня пронесет". Не пронесет. И никого здесь бояться. Это просто подлые и трусливые люди, которые по недоразумению истории получили власть. Сейчас нужно объединять усилия всем свободным украинцам. Бояться можно только одного – собственного страха. И не надо быть Рузвельтом, чтобы это понять)) Слава Украине!

В комментариях оставлю часть доказательной базы. Персональные данные в некоторых документах – зарисованы.











Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.