Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления мы не видим - Шмыгаль

Премьер-министр успокоил, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе.

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия проводит перемещение значительного количества войск у границы.

"Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил он.

Читайте также: "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины

Министр уверен, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы каждый день передают соответствующие данные представителям правительства.

"С точки зрения возможных атак, я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами", - отметил Шмигаль.

По словам главы правительства, ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда.

"Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сложившуюся и вызванную Россией на белорусской территории в частности", - добавил он.

Читайте также: США работают с союзниками, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию РФ против Украины, - NYT

Глава правительства отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, временно оккупирована РФ.

"И, конечно, нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день", - подчеркнул Шмигаль.