Новости • Агрессия России против Украины

США обеспокоены из-за военной активности РФ на границе с Украиной и риторики Москвы в адрес Киева, - Блинкен

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США обеспокоены из-за военной активности РФ на границе с Украиной и риторики Москвы в адрес Киева, - Блинкен
Нынешняя политика России по отношению к Украине и заявления Москвы вызывают неподдельную тревогу в Вашингтоне.

Об этом заявил в субботу журналистам во время визита в Сенегал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу риторики, которую мы видели и слышали от России, а также (наблюдали. - Ред.) в социальных сетях", - приводят западные СМИ слова госсекретаря.

Он отметил, что обеспокоенность Вашингтона во многом разделяют его союзники, но не стал делать предположения относительно планов Москвы по Украине.

"Но мы знаем, что произошло в прошлом. Мы знаем стиль (России. – Ред.) с попыткой указать на воображаемую провокацию Украины или любой другой страны и использовать это как повод для того, что Россия делает все это время", - добавил Блинкен.

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Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил, что Москву беспокоит внутриукраинский кризис и несоблюдение Минских договоренностей. По словам российского президента, нет "альтернативы выполнению Минских договоренностей в полном объеме".

Топ комментарии

  • mrSmith
    Это потому, что у них нет Зеленского, Шмыгаля, Резникова и Баканова!
    Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
  • 4uxpux
    Кому?Госизменнику членограю?
  • Василь Довганенко 7230397a
    А чи не можна обміняти занепокоєність на поставки ракет в УКраїну?
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