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Лукашенко – журналисту британской "Би-би-си": Вы молиться на нас должны! За Вторую мировую с белорусами не рассчитались, а пытаетесь развязать новую войну

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Лукашенко – журналисту британской "Би-би-си": Вы молиться на нас должны! За Вторую мировую с белорусами не рассчитались, а пытаетесь развязать новую войну
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад должен "молиться на Беларусь".

Об этом он заявил в интервью журналисту британской медиакомпании Би-би-си, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде бы в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядю, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль, возглавлявший правительство Великобритании во время Второй мировой войны. – Ред.), и у нас – с трубкой (руководитель СССР Иосиф Сталин. – Ред.) Вы этого не помните? – спросил белорусский диктатор.

"Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались снова в этот дом и пытаетесь развязать новую войну", - утверждает он.

"Вы же понимаете, что если мы решим здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Этот идиот совсем кукухой поехал.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Британия виновата в том что СССР воевал заваливая противника трупами? Британия, которая объявила войну ГГ сразу же после её нападения на Польшу. А где тогда была Беларусь, в 1939 году, в сентябре...?
  • Яр Холодний
    А Білорусь тоді була "плацдармом" для удару в спину полякам!
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