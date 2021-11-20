Разведка США предупредила союзников о вероятности вторжения России в Украину, - New York Times

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах по развертыванию военных действий против Украины.

Об этом The New York Times заявили источники из американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Издание отмечает, что западные чиновники пока не склоняются к мнению, что РФ уже определилась со своими планами: "РФ еще не решила, что она намерена делать с накопившими вблизи Украины войсками, но накопление воспринимается серьезно и США не считают, что это блеф".

Также акцентируется внимание, что британская и американская разведки "все больше убеждены", что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины, или же для дестабилизации ситуации в Украине, что, по его убеждению, может способствовать смене власти в Киеве на более пророссийскую.

В то же время США стремятся разработать общую модель действий, к которым прибегут совместно с ЕС, в случае полномасштабной войны РФ против Украины.

При этом должностные лица в США и Европе считают, что "любой ответ на размещение войск Россией должен быть тщательно взвешен во избежание эскалации ситуации и создания дальнейшей угрозы для Украины". Другие собеседники New York Times располагают данными о том, что Путин не воспринимает всерьез угрозу жесткого ответа со стороны Запада.

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"Соединенным Штатам нужно заручиться поддержкой в Европе, чтобы обеспечить эффективность новых санкций", – пишет издание.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину.