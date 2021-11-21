К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек, если срочно не будут приняты меры.
Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, в ВОЗ "очень озабочены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.
Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".
Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.