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К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ

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К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек, если срочно не будут приняты меры.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в ВОЗ "очень озабочены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.

Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".

Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.

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Топ комментарии

  • Bill Pecos
    Глобальный процент смертей от КОВИДа по континентам распределяется следующим образом Европа 29% , Америка 46% , Африка 3% . В Африканской стране Нигерии с населением в 200 миллионов , жертв короновируса 3000 человек . Вопрос почему в Африке с низшим в мире уровнем вакцинации процент смертности ниже чем в вакцинированных Европах и Америках ?
  • Остап Журавель
    Нет тестов на ковид, "нет" ковида.
  • Vedana
    Заборонена на даному ресурсі інфа про протести.

    https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
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