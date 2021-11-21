Из-за миграционного кризиса Эстония решила защититься от РФ заграждением из колючей проволоки

Эстонцы решили защититься от России заграждением из колючей проволоки. Военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) начали строительство временных пограничных заграждений на северо-востоке страны в Нарве в русле Куйвайыги, на юго-востоке в Меремяэ и по берегу реки Пиуза.

Об этом сообщает ЕЭR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа в основном имеет естественные водные преграды.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее велик…" - сообщил Эльм.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы.

Эксперты отметили на карте до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство ведется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.