Из-за миграционного кризиса Эстония решила защититься от РФ заграждением из колючей проволоки
Об этом сообщает ЕЭR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа в основном имеет естественные водные преграды.
"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее велик…" - сообщил Эльм.
По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы.
Эксперты отметили на карте до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство ведется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.