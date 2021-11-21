Европа находится в опасности. Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны, - Боррель

Евросоюз нуждается в более унифицированной политике в сфере обороны, однако речь не идет о создании общей армии Европы.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны. Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он.

При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель. Однако, подчеркнул он, Брюссель не добивается создания общеевропейской армии: вооруженные силы отдельных государств Европы останутся, но ЕС нужен общий "потенциал" для совместного реагирования при определенных обстоятельствах.

"Европа находится в опасности", - отметил Боррель, добавив, что в данный момент наблюдается процесс "превращения в оружие" различных проблем. При этом он упомянул миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

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