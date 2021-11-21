За сутки мигранты почти 200 раз пытались прорваться из Беларуси в Польшу
Об этом сообщает Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - отмечают польские пограничники.
Кроме того, зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.
В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.
Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших, "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".
Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых шесть тысяч имели место в ноябре.