За сутки мигранты почти 200 раз пытались прорваться из Беларуси в Польшу

В течение пятницы, 19 ноября, было предпринято 195 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - отмечают польские пограничники.

Кроме того, зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.

В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.

Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших, "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

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Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых шесть тысяч имели место в ноябре.