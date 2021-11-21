В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели
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В Украине за сутки 20 ноября зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
По данным министерства, за сутки госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов – 377; поправилось 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 332 943 человека;
- поправилось – 2 762 950 человек;
- летальных исходов – 81 272;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.
С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.
Также сообщается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.