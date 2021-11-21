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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели
В Украине за сутки 20 ноября зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

По данным министерства, за сутки госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов – 377; поправилось 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 332 943 человека;
  • поправилось – 2 762 950 человек;
  • летальных исходов – 81 272;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.

Также сообщается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели 01

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Топ комментарии

  • Юлія Богославська 0187409d
    Вакцинируйтесь і буде вам радість можете бухати, палити, жерти що хочете, порушувати режим сну, не дотримуватись гігієни. Вакцина зробить вас безсмертними за будь яких обставин.
  • Юлія Богославська 0187409d
    Щодо кремлеботів то за якими ознаками ви їх розпізнаєте? Я наприклад вважаю що кремлеботи завжди закликають до насилля над людьми, порушення Конституції та законів України. Нетерпимі до думок та переконань інших людей якщо вони відрізняються від їхніх методичок.
  • Senator S 01a656ec
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