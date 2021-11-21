Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября, согласно указу президента от 13 ноября 2014 года.

Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013).

Отметим, что этот праздник отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год. При экс-президенте Викторе Януковиче его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января. Однако в 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно отмечает годовщину Оранжевой революции и Евромайдана.

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Как сообщили в КГГА, в Киеве 21 ноября по случаю Дня достоинства и свободы пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.

В частности, 21 ноября состоятся мемориальные мероприятия на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.

21 ноября пройдет презентация уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства на Майдане Незалежности (вокруг монумента Независимости).

21 ноября в Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

21 ноября на Майдане Незалежности пройдет иммерсивный проект "Ощущение Майдана" (инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслироваться архивные кадры, снятые во время событий Революции Достоинства).

С 16 по 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" проходит фотовыставка "Майдан – крепость духа".

С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню достоинства и свободы".

В ноябре в библиотеках Киева будет проходить цикл тематических мероприятий: тематические полки, обзоры литературы, тематические встречи.

Также в учебных заведениях Киева будут проходить тематические просветительские мероприятия: