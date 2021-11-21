Россия планирует нападение на Украину в конце января - начале февраля 2022 года, - руководитель ГУР Минобороны Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обнародовал информацию, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в субботу главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену.

"Полномасштабная атака России против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. Она, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение меньшего масштаба", – заявил генерал Кирилл Буданов.