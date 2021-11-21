Россия планирует нападение на Украину в конце января - начале февраля 2022 года, - руководитель ГУР Минобороны Буданов
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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обнародовал информацию, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в субботу главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену.
"Полномасштабная атака России против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. Она, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение меньшего масштаба", – заявил генерал Кирилл Буданов.