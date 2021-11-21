Посольства США и Великобритании поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства США в Twitter.
"8 лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться неизменным партнером Украины на ее пути к евроатлантической интеграции и в ее противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - отметили в посольстве США.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила в поддержке развития и защиты демократической Украины.
"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - подчеркнула дипломат.
День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь двух знаменательных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).