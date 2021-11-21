Новости • Коронавирус и карантин

За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко

1 51543
За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлено 559 больных коронавирусом (в общей сложности 287 705), умерли 46 человек (в общей сложности 7 182).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Заболели 298 женщин от 18 до 89 лет, 224 мужчины от 18 до 88 лет, 25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 182): 28 женщин от 47 до 87 лет, 18 мужчин от 56 до 87 лет.

Читайте также: COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА

В больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 220 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Тем временем 545 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 245 194).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Это хорошо, но с понедельника молодежь в школу выйдет. Может быть, стоило старшие классы (которые сейчас болеют почти как и взрослые) оставить дома?
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Интересно, если у человека плохо с сердцем, и он попадает в реанимацию, но у него уже начинались симптомы грипа, и он умирает. То от чего он умер, и что напишут в заключении от гриппа, или от проблем с сердцем? Учитывая то, что ковид новое сезонное ОРВИ, которое можно обнаружить у каждого несколько раз за год, а в реанимации попадают и с почками, и с отравлениями, с сердечно-сосудистыми..., то это очень удобный повод для власти сеять панику и разделять народ Украины на ваксеров и антиваксеров, на майдановцев и антимайдановцев, на за НАТО или против НАТО, за руский язык или против, ты оранжевый или голубой. Ничего нового власть не придумала. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
  • Ksenia VB
    Пенси то якраз і щеплюються. А от 30 -50 брикаються. Нам треба винищити людей працездатного віку ? Ковід якраз їх і атакує.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости