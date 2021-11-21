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ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси

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ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются мобилизовать все силы, чтобы помочь мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор по противодействию чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны", - заявил он журналистам после посещения центра, где разместились беженцы.

Слова представителя ВОЗ приводит пресс-служба Минздрава Беларуси.

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Рокеншауб также подчеркнул, что использование слезоточивого газа может вызывать проблемы со здоровьем. "Мы смотрим на то, как помочь людям, которые подверглись его воздействию", - сказал он.

Большинство беженцев сказали, сообщил представитель ВОЗ, что не хотят возвращаться домой. "Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, международными пакетами с медпомощью и предметами гигиены. Работаем с партнерами: ООН, Юнисеф, Красный Крест и т.д.", - отметил он.

Планируется, что в понедельник, 22 ноября, в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Самий хороший варіант - евакуювать "мігрантів" до їх власних країн і надавать їм допомогу за місцем проживання! Дешевше вийде!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Хочуть гарно жити і при цьому не працювати, а отримувати соціальну допомогу західних країн.
  • Андерсен a4cbf7de
    Единственная "помощь" от ВОЗ, это организовать вывоз ( приглашенных) Лукашенко и Путиным людей в места их проживания на Родину ( откуда они приехали или прилетели)
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