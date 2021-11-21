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Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с "зеленым" кредитом ЕС обойдется экономике в миллиарды, - Тынный

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Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с "зеленым" кредитом ЕС обойдется экономике в миллиарды, - Тынный
Публикации в западных изданиях, посвященные манипуляциям украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, повысили риск инвестиций в Украину и соответственно привели к удорожанию внешних заимствований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, предприниматель Игорь Тынный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Общий размер наших задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, - это где-то около 90 миллиардов долларов. 1% в год составляет 900 миллионов. То есть, 1% рисков от того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня опубликованы нехорошие новости у Forbes и у всех известных изданиях на этот счет. Цена вопроса - миллиард долларов в год", - заявил Тынный.

Он добавил, что непродуманные действия правительства, вроде блокирования выплат по "зеленому" кредиту, еще больше усугубляют недоверие инвесторов к Украине.

"Цена заимствования ресурсов за рубежом - это всегда проекция от рисков, есть большой риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна как суверен", - отметил Тынный.

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Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной, – "ДТЭК ВДЭ".

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

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  • Ksenia VB
  • юрий П cf937564
    а лично мне вот непонятно следующее,-
    рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
    если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
  • Ksenia VB
    Які ще атомні ? А якщо взірветься ?
    Сміцкий, ти занадто самонадієний.
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