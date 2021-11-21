Зеленский отметил орденами и медалями десятерых военнослужащих, одного из них посмертно
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.
"Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь", – сказал Зеленский и подчеркнул, что для него действительно большая честь, как и для каждого из присутствующих и всех украинцев, поздравить защитников с праздником.
Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.
"Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба – это самое главное, что сейчас есть в государстве", – отметил Зеленский.
Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.
По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.
В частности, согласно указу №590/2021, награждены:
- орденом Богдана Хмельницкого III степени
КАТЕРИНЧИК Василий Юрьевич - старший лейтенант
ОКУСОК Александр Михайлович - майор
СУЩЕНКО Виталий Юрьевич - подполковник
- орденом "За мужество" II степени
МРАЧКОВСКИЙ Уберт Валерьевич (посмертно) – старший солдат
- орденом "За мужество" III степени
КОВАЛЬ Андрей Владимирович - старший сержант
- медалью "За военную службу Украины"
ГАТАУЛИНА Татьяна Владимировна – сержант
- медалью "Защитнику Отечества"
БАЛИНСКАЯ Анна Александровна - старший солдат
ОРЛОВА Светлана Викторовна – старший солдат
СТОГНИЙ Валентин Михайлович – полковник
ХОМЯКОВ Максим Викторович – мастер-сержант.
Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак.