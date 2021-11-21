Зеленский отметил орденами и медалями десятерых военнослужащих, одного из них посмертно

В честь Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.

"Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую ​​мощную армию, представители которой сейчас здесь", – сказал Зеленский и подчеркнул, что для него действительно большая честь, как и для каждого из присутствующих и всех украинцев, поздравить защитников с праздником.

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Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.

"Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба – это самое главное, что сейчас есть в государстве", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.

По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.

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В частности, согласно указу №590/2021, награждены:

- орденом Богдана Хмельницкого III степени

КАТЕРИНЧИК Василий Юрьевич - старший лейтенант

ОКУСОК Александр Михайлович - майор

СУЩЕНКО Виталий Юрьевич - подполковник

- орденом "За мужество" II степени

МРАЧКОВСКИЙ Уберт Валерьевич (посмертно) – старший солдат

- орденом "За мужество" III степени

КОВАЛЬ Андрей Владимирович - старший сержант

- медалью "За военную службу Украины"

ГАТАУЛИНА Татьяна Владимировна – сержант

- медалью "Защитнику Отечества"

БАЛИНСКАЯ Анна Александровна - старший солдат

ОРЛОВА Светлана Викторовна – старший солдат

СТОГНИЙ Валентин Михайлович – полковник

ХОМЯКОВ Максим Викторович – мастер-сержант.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак.